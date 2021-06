Unterricht auf der Syltfähre : Zweitklässler der Norddörfer Schule hatten eine Schulstunde auf dem Schiff

Nach einer Einladung der FRS Syltfähre wurde der Sachkunde-Unterricht der Klasse 2b auf dem Meer abgehalten. Ein Bericht von Melanie Steur vom Erlebniszentrum Naturgewalten.

List | Aufgeregt stoßen sich die Schüler:innen gegenseitig an und deuten in verschiedene Richtungen. „Guck mal, da ist das Erlebniszentrum.“ „Da vorne ist der Ellenbogen.“ „Ich sehe Dänemark.“ Der Sachkunde-Unterricht der Klasse 2b von der Norddörfer Schule wurde am Mittwoch auf die Syltfähre verlegt. „Wir haben die Klasse gerne eingeladen. Alle haben lange ...

