Sylter Anekdoten : Eine Pianistin im Wattenmeer und Kartenspielen mit Udo Lindenberg

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er bekanntlich was erzählen. Dies gilt auch für so manchen Sylt-Urlauber, der Ungewöhnliches erleben oder erdulden musste.

Sylt | Angenommen, Sie stehen an einem schönen Sommertag sehr zeitig auf, um einen ausgedehnten Morgenspaziergang am Wattenmeer zu unternehmen. Es liegt schon eine gute Strecke hinter Ihnen, als Ihnen der Wind plötzlich Musik zuträgt. Sie gehen noch ein Stück weiter, da erblicken Sie draußen im freiliegenden Watt eine Dame in festlicher Abendrobe, die auf ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.