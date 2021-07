Hotel und Restaurant betroffen : Weitere Corona-Fälle auf Sylt: Der Ruf nach strengeren Regeln wird lauter

Das Hotel Waltershof in Kampen und „Das kleine Restaurant" von Franz Ganser sind von Corona-Fällen betroffen. Die Sylter Unternehmer wollen jetzt ihren eigenen Weg gehen – gegen „voreilige Lockerungen“ des Landes.

Sylt | Nach dem Corona-Fall in der Westerländer „Wunderbar“ bestätigen sich die Befürchtungen einer Ausbreitung des Virus auf Sylt schneller als gedacht: Sowohl das Hotel Waltershof in Kampen als auch „Das kleine Restaurant“ von Franz Ganser in Westerland sind ebenfalls von Corona-Fällen betroffen. Beide Inhaber bestätigten die Fälle gegenüber unserer Zeitun...

