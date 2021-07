Sommercamps im Golf Club Sylt : Zwei Wochen lang schwang der Nachwuchs den Schläger auf der Insel

59 Kinder und Jugendliche nahmen unter der Leitung von Manfred Gerlach teil. Die Jüngsten waren erst fünf Jahre alt.

Wenningstedt | Beim Golf Club Sylt e.V. in Wenningstedt-Braderup herrschte Hochbetrieb in den letzten beiden Wochen: Zur Hochsaison sind täglich weit über 100 Menschen zum Golfspielen auf dem Platz – dazu gesellten sich nun noch insgesamt 59 Kinder und Jugendliche, die an den Jugendgolfwochen teilnahmen. Trainiert wurde täglich bis zu acht Stunden. „Unser Plan konnt...

