In der Maybachstraße auf Sylt : Zwei E-Bikes in Westerländer Innenstadt geklaut

Die Diebe schlugen am Montagabend zwischen 17.50 und 18.20 Uhr zu. Die E-Bikes waren angeschlossen neben einem Sportbekleidungsgeschäft.

Westerland | Am Montagnachmittag, 14. Juni, wurden in der Westerländer Innenstadt zwei angeschlossene E-Bikes entwendet. Die Räder wurden zwischen 17:50 und 18:20 Uhr von den Fahrradständern in der Maybachstraße neben einem Sportbekleidungsgeschäft gestohlen. Weiterlesen: Stefan Vollmer über Drogendealer auf Sylt und Polizeiserien Es handelt sich um ein Dame...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.