Unfall in Keitum am Montagabend : Zusammenstoß auf Sylt: SUV landet im Straßengraben

Bei einem missglückten Überholmanöver in Keitum ist am Montagabend auf Sylt ein Auto an der Bäderstraße in den Graben gerutscht. Ein Gänsebauer aus der Nähe half dabei, das Fahrzeug zu bergen.

Sylt | Eine missglückte Absprache zwischen zw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.