Corona-Fall in der Marschbahn : Zug von Sylt aufs Festland auf Anordnung der Behörden geräumt

Die Bahn von Westerland in Richtung Hamburg um 17.52 Uhr ist aufgrund eines Corona-Falls evakuiert worden.

Westerland | Wer am Mittwochabend gehofft hatte, um 17.52 Uhr den Zug von Sylt aufs Festland nehmen zu können, wurde enttäuscht. Grund: ein Corona-Fall an Bord des Zuges. Dieser wurde anschließend geräumt, die Bahn fuhr danach leer nach Husum zur Desinfektion. „Ich kann sagen, dass es einen bestätigten Corona-Fall an Bord des Zuges in Westerland gegeben hat, w...

