Wohnraum auf Sylt : Zu klein, zu eng? CDU schießt gegen Bauprojekt in Hörnum-Nord

Im Norden von Hörnum will die Wohnungsbaugenossenschaft Adlershorst mindestens 132 Wohneinheiten bauen lassen. Die örtliche CDU lässt in einem Facebook-Beitrag kaum ein gutes Haar an dem geplanten Projekt.

Hörnum | „Wir müssen diesen Weg gehen, es gibt keinen anderen Weg“ – Hörnums Bürgermeister Rolf Speth findet im Gespräch mit shz.de deutliche Worte für die Kritik der örtlichen CDU am Großbauprojekt in Hörnum-Nord. Die Wohnungsbaugenossenschaft Adlershorst mit Hauptsitz in Norderstedt hatte im Hörnumer Bauausschuss am 12. Oktober ihre Vision für die Erstellung...

