Einbrecher unterwegs : Kriminelle brechen Terrassentür in Ahrensburg auf

Ein Einfamilienhaus im Holunderstieg in Ahrensburg wurde von den Dieben durchsucht. Es entstand 1500 Euro Schaden.

Ahrensburg | Böse Überraschung am Sonntag, 5. Dezember, für die Bewohner eines Einfamilienhauses im Holunderstieg in Ahrensburg. Bei ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass ihr Zuhause von Kriminellen heimgesucht wurde. Terrassentür aufgebrochen Im Zeitraum zwischen 15.30 und 18 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ihr Haus ein. Sie durchsuchten die Immobil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.