Sylter im Katastrophengebiet : „Zerstörungen machten sprachlos“: DRK-Helfer packen im Flutgebiet mit an

Zehn Tage lang waren neun Mitglieder der DRK-Bereitschaft Sylt im Einsatz im Flutkatastrophengebiet. Nun schildern sie, was sie erlebt haben.

Sylt | Eingestürzte Gebäude, umgekippte Autos, Trümmer und Trauer. Was die Menschen an den Fernsehbildschirmen schockierte, sahen neun Sylter mit eigenen Augen: Zehn Tage lang waren die Mitglieder der DRK-Bereitschaft Sylt an einem Ort des Geschehens der Flutkatastrophe im Südwesten Deutschlands. Eine Anfrage aus Rheinland-Pfalz beim DRK-Kreisverband Nord...

