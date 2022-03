Krieg in der Ukraine : Zeichen der Solidarität: Rotary-Club Sylt lädt zum Benefizkonzert ein

Sylter Musiker präsentieren ein Konzert für den Frieden mit einem herausragenden Programm und verzichten auf ihre Gage. Die Eintrittsgelder werden komplett gespendet und die Summe vom Rotary-Club noch verdoppelt.

Sylt | Auch der Rotary-Club Sylt-Westerland will ein Zeichen der Solidarität senden und lädt mit der evangelischen Kirchengemeinde Westerland zum Benefizkonzert für die notleidenden Menschen in der Ukraine am Freitag, 11. März, ab 18.30 Uhr in die St. Nicolai-Kirche ein. Eintrittspreis wird gespendet Der Eintrittspreis von 20 Euro wird gespendet. Spend...

