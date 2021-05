Modellregion Nordfriesland : Ende der Ausgangssperre in den Heimatorten: Volle Autozüge auf dem Weg nach Sylt

Samstagmittag ist es voll an der Autoverladung: Viele Gäste konnten wegen der Ausgangssperre nicht früher anreisen.

Niebüll/Westerland | Wie erwartet nimmt am Samstagmittag der Betrieb an der Autoverladung Richtung Sylt zu. Viele der Urlauber kommen laut Kennzeichen aus Nordrhein Westfalen, Bayern oder Baden Württemberg: Bundesländer, in denen auf Grund der hohen Inzidenz zwischen 21 und 5 Uhr morgens eine Ausgangssperre gilt. Hier geht es zum Liveblog über den Tourismus-Neustart ...

