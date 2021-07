Fernsehtipp : Am Montag im ZDF: Kult-Krimiserie „Nord Nord Mord“ von der Insel Sylt

In dieser Folge geht es um tödliche Liebe und selbst Kommissarin Ina Behrendsen (Julia Brendler) gerät plötzlich unter Mordverdacht. Die Schauspieler erzählen außerdem, was sie an der Insel lieben.

Sylt | Das ZDF zeigt am Montag, 5. Juli, 20.15 Uhr, erneut eine Folge aus der beliebten Krimi-Serie „Nord Nord Mord“ von Sylt. Die Serie hat längst Kult-Status und das nicht nur wegen ihres sympathisch-kauzigen Ermittlerteams um Kommissar Carl Sievers alias Heinrich Brix, sondern wegen des Spielorts. Viele Zuschauer lieben die Serie, weil sie Bilder ihrer Li...

