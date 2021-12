Wohnraum auf Sylt : Bauprojekt Hörnum-Nord: Kriegt der Investor die Nutzungsrechte der Wohnungen für 99 Jahre?

In einem Facebook-Beitrag zum Bauvorhaben in Hörnum-Nord hat die Gruppe „Merret reichts“ kein gutes Haar an den Absichten des Norderstedter Investors Adlershorst gelassen. Die Gruppe fürchtet um den Bestand des Dauerwohnraums.

Hörnum | Es tut sich was im Norden Hörnums: Die Norderstedter Adlershorst Baukontor GmbH plant auf dem Gelände des Fünf-Städte-Heims den Bau von insgesamt 133 Wohnungen. Der Großteil davon soll später einmal als Dauerwohnraum genutzt werden. Fertigstellung: voraussichtlich 2024. Doch nun regt sich – mal wieder – Kritik an dem Vorhaben. Diesmal aus Richtung der...

