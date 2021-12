Winterfahrplan Adler-Schiffe : Vom Lister Hafen auf die Nordsee: Mit Glühwein zu den Seehundsbänken

Bis zum 7. Januar bietet die Reederei täglich zwei Fahrten an. Dabei bekommen die Fahrgäste einen Einblick in das Leben auf und in der Nordsee.

Sylt | Am Montag, 27. Dezember, startet die Reederei Adler-Schiffe mit ihrem Winterfahrplan: Täglich geht es mit der Adler VI ab List in Richtung der Seehundsbänke. Während der Fahrt gewähren die Seemänner einen Einblick in das Leben in und auf der Nordsee: Dafür wird unter anderem ein Schleppnetz für den Seetierfang zu Wasser gelassen. Weiterlesen: Neue ...

