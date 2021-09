Nach Corona-Aus des Worldcups : Trainingsstart: Das macht Sylt für Windsurfer Philip Köster so besonders

Philip Köster, einer der Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel im Windsurfen hält sich aktuell auf Sylt fit – für die nächste Ausgabe des World Cups in 2022.

Westerland | Philip Köster ist ein entspannter Typ, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt. Vor ein paar Jahren schwamm ein drei Meter langer weißer Hai in unmittelbarer Nähe an ihm vorbei, als er gerade mit seinem Surfbrett vor der Küste Hawaiis unterwegs war. „Da kriegst du schon einen kurzen Schreck, aber wichtig ist immer: entspannt bleiben, Ruhe bewahren, ...

