Dokumentarfilm : Wieviel Bauboom verträgt eine Insel? Eine Frage, die auch Sylter bewegt

100 Gäste sahen am Samstagabend den Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf?“ in der Kinowelt Westerland und die Parallelen waren unübersehbar.

Sylt | Eine Frage, die sich dieser Tage auch viele Sylter stellen, bewegte am Sonnabend rund 100 Besucher der Kinowelt Westerland: „Wem gehört mein Dorf?“, wollte der Rügener Regisseur Christoph Eder wissen und zeigte in seinem Film die jüngsten Entwicklungen in seiner Heimat, dem Ostseebad Göhren auf Rügen. Die „Vier von der Stange“ Großinvestor Wilfr...

