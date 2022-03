Nationalsozialismus auf Sylt : Wie soll der Opfer der Wehrmachtjustiz auf der Insel gedacht werden?

Während der Schreckensherrschaft der Nazis sind auch auf Sylt zahlreiche Menschen umgebracht worden. Über die Art und Weise der Erinnerungskultur auf der Insel soll nun ein Arbeitskreis bestimmen.

Sylt | In der NS-Zeit sind viele Menschen im Norden umgekommen. Nicht wenige davon fielen der Willkür der Wehrmachtsjustiz zum Opfer. Auf Sylt weiß man inzwischen von mehreren Personen, die nach dem Urteil des ehemaligen Kriegsgerichts an der Steinmannstraße in Westerland hingerichtet wurden. Doch wie soll der Opfer der Wehrmachtjustiz auf Sylt angemessen ge...

