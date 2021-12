Sitzungen und Ausschüsse : Wie die Politik auf Sylt auch in Corona-Zeiten beschlussfähig bleiben will

Zuletzt hatten Gremien pandemie-bedingt nicht tagen können. Das dürfen sie nun wieder. Dennoch rüsten sich Politik und Verwaltung für den Fall, dass Präsenzveranstaltungen wegen Corona wieder verboten werden.

Westerland | 23 Corona-Infizierte auf Sylt meldete der Kreis Nordfriesland am Mittwoch, 74 Insulaner befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Angesichts dieser – im Vergleich zu anderen Regionen – niedrigen Anzahl an Corona-Fällen auf Sylt können Sitzungen wie Ausschüsse, Beiräte und die Gemeindevertretung wieder regulär stattfinden. So tagen beispielsweise sc...

