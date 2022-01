Serie „Anno dazumal“ : Kleinbahn und „Annehmlichkeiten“: Wie Föhr im Jahr 1910 Urlauber lockte

Nicht ohne Stolz verweist ein Gästeführer auf die Verkehrsverbindungen von und zum Festland, „die besser als bei den meisten Inselbädern sind". Aber die Vorzüge von Föhr führen auch zur Errichtung eines Kinder-Hospiz.

Föhr | Wie haben Chronisten, Einwohner, Reisende die Insel in der Vergangenheit erlebt und beschrieben? Die Landschaft, die Menschen, den Fremdenverkehr und anderes mehr? In dieser Serie begeben wir uns auf eine literarische Spurensuche. Heute blicken wir erneut in einen schmucken Gästeführer der Badeverwaltung Wyk aus dem Jahre 1910. Nicht ohne Stolz ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.