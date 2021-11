Terror des Nazi-Regimes : Wie Silke von Bremen mehr Raum für Sylter Gedenkkultur erschaffen will

19 Stolpersteine erinnern auf Sylt unter anderem an die Opfer des Nazi-Regimes. Die Sylter Gästeführerin und Autorin Silke von Bremen plädiert dafür, dass den Erinnerungen an die Verbrechen mehr Raum gegeben wird.

Sylt | Sie wurden schikaniert, denunziert, inhaftiert. Der Terror des Nazi-Regimes machte auch vor dem Hindenburgdamm nicht halt. Davon künden auf der Insel unter anderem so genannte Stolpersteine, die an die tragischen Schicksale von 19 Opfern erinnern. Der Erinnerung an die Verbrechen dieser Zeit auf Sylt mehr Raum zu geben, ist die Intention der Gästeführ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.