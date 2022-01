Wetter auf Sylt : Warnung vor orkanartigen Böen: So stürmisch ist es auf der Insel am Wochenende

Der Deutsche Wetterdienst hat für das Wochenende eine Unwetterwarnung für den Norden herausgegeben. Betroffen ist auch Sylt. Besonders stürmisch ist es am späten Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag.

Sylt | Dieses Wochenende wird es ganz schön pustig auf Sylt. Der Deutsche Wetterdienst hat auf seiner Internetseite eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen herausgegeben. Sie betrifft den Norden, insbesondere die Nordseeküste und damit auch Sylt. Orkanartige Böen auf Sylt Laut Deutschem Wetterdienst ist die Unwetterwarnung gültig von Sonnabend, 29.Januar, 14 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 30. Januar um 10 Uhr. Es ist von orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h die Rede. „Ein Sturmtief zieht mit seinem Kern vom Nordmeer über Skandinavien zum Baltikum. Dabei erfasst sein Sturmfeld die Nordosthälfte Deutschlands“, schreibt der Wetterdienst. Gegenüber shz.de gibt Jens Kieser, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, einen detaillierteren Einblick ins Sylter Wochenend-Wetter. Weiterlesen: So wird das Wetter auf Sylt am Wochenende „Am Sonnabend frischt der Wind deutlich auf, am Mittag haben wir es auf Sylt mit Windgeschwindigkeiten von 70 bis 85 km/h zu tun, die zum Abend und zur Nacht aber nochmal deutlich an Stärke zulegen. Am Nachmittag erreichen die Winde Geschwindigkeiten von bis zu 95 km/h, zum späten Abend und in der Nacht sogar bis 120 km/h.“ Auch der Sonntag sei noch windig, so Kieser, wenn auch nicht mehr so pustig wie der Sonnabend und die Nacht auf Sonntag. „Bis spätestens Sonntagabend nehmen die Winde auf Sylt dann deutlich ab. Das Wetter allgemein wird am Sonnabend ziemlich bewölkt, am Sonntag sind Auflockerungen möglich, die auch die Sonne über einen längeren Zeitraum zum Vorschein holen können“, so der Experte auf Anfrage von shz.de. Facebook Iframe Aufgrund der stürmischen Wetterlage hat der Blaue Autozug Sylt bereits mitgeteilt, dass es am Sonnabend und Sonntag „aufgrund von Sturmböen bis 120km/h zeitweise zu Einschränkungen bei der Beförderung windanfälliger Fahrzeuge kommen“ kann. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.