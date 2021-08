In Wenningstedt auf Sylt : Angeschwärzt beim Amt: Streit um illegale Wohnungsnutzung spitzt sich zu

Nachdem Bürgermeisterin Katrin Fifeik der Bauaufsicht 13 Verdachtsfälle gemeldet hatte, holt ihre schärfste Kritikerin Brigitte Führ zur Gegenoffensive aus. Und einer macht sich Sorgen um den „Frieden in der Gemeinde“.

Wenningstedt | Der Streit um illegale Wohnungsnutzung in Wenningstedt geht in die nächste Runde. Nachdem Bürgermeisterin Katrin Fifeik der Bauaufsicht des Kreises Nordfriesland in Husum 13 Verdachtsfälle im Januar 2021 gemeldet hatte, holt ihre schärfste Kritikerin Brigitte Führ nun zur Gegenoffensive aus und will die Bürgermeisterin mit deren eigenen Waffen schl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.