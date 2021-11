Restaurant auf Sylt : „Wenn das mal gut geht“: So sind die Reaktionen auf das Lanserhof-Interesse an Voigts Backstube

Ende Oktober schloss Konstanze Voigt die Türen ihrer geliebten Alten Backstube in List. Was wird nun aus dem Lokal? Der Lanserhof hat bereits Interesse an einer Übernahme signalisiert. Das stößt auf der Insel auf ein gemischtes Echo.

Sylt | Es war die Nachricht am Dienstag: Der Lanserhof will Voigts Alte Backstube in List übernehmen. Ob tatsächlich etwas daraus wird, steht noch in den Sternen. Backstuben-Inhaberin Konstanze Voigt hat sich noch nicht für einen Nachfolger entschieden. Die Neuigkeit, dass der Lanserhof Interesse an dem Lister Kultlokal hat, ist auf Sylt dennoch wie eine Bom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.