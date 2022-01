Natur auf Sylt : Weltnaturerbe: Was das Wattenmeer so besonders macht

Auf nur einem Quadratmeter Watt an der deutschen Nordseeküste leben bis zu zwei Millionen Organismen – kaum ein anderer Lebensraum auf der Erde weist eine ähnliche Vitalität auf.

Sylt | Das Kapital der Insel ist ihre Natur. Und diese hat viele Facetten – eine davon ist das Wattenmeer, das sich an der Sylter Ostküste weithin erstreckt. Preisfrage: Was hat das Wattenmeer vor Sylt mit berühmten Naturwundern wie dem Grand Canyon, der Serengeti oder dem Great Barrier Reef gemeinsam? Ausgezeichnet im Jahr 2009 durch die UNESCO All di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.