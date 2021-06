Sommerferien auf Sylt : Wellenreiten und Tanzkurse für Schüler der Insel

Auch in diesem Jahr bietet die Gemeinde Sylt ein Sommerferienprogramm mit Kursen für Wellenreiten und Tanzen an.

Sylt | Die Sommerferien stehen vor der Tür und auch in diesem Jahr können Sylter Schüler am Sommerferienprogramm der Gemeinde Sylt teilnehmen. Drei Wellenreitkurse und das Tanzprojekt „Sunrise Up“ werden von der Jugendpflege der Gemeinde sowie der Schulsozialarbeit des Schulzentrums und der Grundschulen angeboten. Surfen lernen am Brandenburger Strand ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.