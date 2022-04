Ausstellung im April auf Sylt : Wellen und Tanz: Wie Magdalene Brahms die Höhen und Tiefen des Lebens sieht

Ab Donnerstag zeigt die Künstlerin aus Cloppenburg ihre besonderen Skulpturen in der Stadtgalerie in Westerland. Wir haben mit Magdalene Brahms über aufgewühlte Wellen und feuchten Ton gesprochen.

Sylt | „Mit den Wellen tanzen - Das Leben ein Tanz“ lautet der Titel ihrer Ausstellung in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland, die Magdalene Brahms am Donnerstag, 6. April, eröffnen wird. Für die Bildhauerin ist Sylt kein unbekanntes Pflaster: Seit rund 20 Jahren hat die Cloppenburgerin gemeinsam mit ihrem Mann eine Wohnung auf der Insel – vor zwei Ja...

