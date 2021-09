Weinlese auf der Nordseeinsel : Traubenhafter Erfolg: Hobby-Winzer erzielen Rekordernte für Sylter Sekt

Für die Rebstock-Pächter ist die Traubenernte jedes Jahr ein besonderes Erlebnis. Einige von ihnen reisen jedes Jahr extra an. Wie der Jahrgang 2021 schmecken wird, können Interessierte schon bald selbst probieren.

Sylt | Dass Sylt dem Schaumwein nicht abgeneigt ist, ist nichts Neues. Dass Sylt aber seinen eigenen Sekt produziert, schon. Am Samstag konnten die Rebstockpächter des Sylter Weingutes am Fuße der Keitumer Kirche den ersten „Söl’ring Solaris Sekt extra brut“ des Jahrgangs 2019 verkosten, bevor es an die diesjährige Traubenernte ging. 2009 hat Winzer...

