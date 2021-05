Ex-Lokal in Keitum auf Sylt : Was wird aus dem ehemaligen Fisch-Fiete?

Gerade sieht das Ex-Restaurant Fisch-Fiete aus wie eine Baustelle. Der hintere Teil wurde teilweise abgerissen. Was nun?

Keitum | Die Frage, was aus dem alten Keitumer Kult-Lokal Fisch-Fiete wird, hält die Sylter seit knapp fünf Jahren in Atem. Das Restaurant am Weidemannweg hatte im Spätherbst 2016 seine Türen geschlossen. „Fisch-Fiete ist Geschichte“, hatte damals Inhaber Thomas Sievers gesagt. Seitdem ist viel passiert. Sievers hat das Restaurant, das sich über drei Genera...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.