Bauarbeiten auf Sylt : Warum sich einige Westerländer am 15. Dezember einen Wasservorrat anlegen sollten

Ihre Wasserleitungen können einige Sylter in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember nicht benutzen. Wo die Energieversorgung dann an den Trinkwasser-Rohren arbeitet und welche Straßen in Westerland betroffen sind.

Westerland | Wegen Bauarbeiten an den Trinkwasser-Rohren ist die Wasserversorgung in einigen Teilen Westerlands zeitweise unterbrochen. In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember müssen in der Johann-Möller Straße „dringende Arbeiten am Trinkwasserrohrnetz durchgeführt werden“, teilte Jan Eichhof von der zuständigen Energieversorgung Sylt (EVS) am Freitag mit. Dies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.