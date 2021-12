Verein „Freie Bildung Sylt“ : Warum diese Frauen auf Sylt eine neue Schule gründen wollen

Ein Ort für Freude am Lernen schaffen – das ist das Ziel eines neuen Vereins auf Sylt. Welche Jungen und Mädchen die Freien Schule auf Sylt besuchen können und warum ein geeignetes Gebäude fehlt.

Sylt | Still sitzen, ruhig zuhören und mitschreiben, während der Lehrer an der Tafel steht und Formeln oder grammatikalische Regeln herunterbetet – so ungefähr lässt sich der Schulalltag zusammenfassen, an den sich viele Menschen erinnern. Heute hat sich an den Schulen bereits vieles zum Positiven verändert: Der Unterricht ist digitaler geworden, die Arbeit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.