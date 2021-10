Umweltschutz an der Küste : Warum die Geisternetze aus der Nordsee vor Sylt verschwinden müssen

Weniger Fischernetze und mehr lebendige Tiere im Meer: Um Schüler für die Bedrohung durch besitzerlos herumtreibende Netze zu sensibilisieren, haben zwei Organisationen jetzt eine besondere Aktion auf Sylt gestartet.

Sylt | Warum gegen die Meeresverschmutzung weltweit sowie auf Sylt gekämpft werden muss, erfuhren jetzt rund 45 Sylter Schülerinnen und Schüler. Bei Präsentationen, interaktiven Spielen sowie einer Müllsammel-Aktion am Strand lernten die jungen Sylter unter anderem, wie Klimawandel und Fischerei die biologische Vielfalt auch im und am Wattenmeer der Insel be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.