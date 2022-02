Pastorenkolumne am Samstag : Warum Rainer Chinnow die Liebe zu Sylt nicht vergeht

In der Pastorenkolumne „Gott und die Insel“ der Sylter Rundschau befasst sich Pastor Rainer Chinnow der Kirchengemeinde Norddörfer mit seiner Liebe zu Sylt, die auch Touristenmassen und Veränderungen nicht trüben können.

Sylt | Heute an der Promenade gewesen. Stefan getroffen, einen Ursylter. Er schaut nach hinten, die Treppe hoch, Richtung Friedrichstraße. Eine Wandergruppe, in Outdoorjacken eingepackt und mit Stöcken bewaffnet, schiebt sich gerade die Treppe hinunter. „Weißt du Rainer, früher waren wir in diesen Tagen unter uns. Biike war ein Fest für die Sylter. Heute sin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.