NS-Zeit auf Sylt : Warum Elisabeth Westmore den Sinn eines neuen Arbeitskreises infrage stellt

In einem Leserbrief in der Sylter Rundschau kritisiert die ehemalige Archivleiterin unter anderem einen von der Gästeführerin und Autorin Silke von Bremen geplanten Arbeitskreis über die Gedenkkultur auf Sylt.

Sylt | Leserbrief zu „Raum für unbequeme Wahrheiten“ (Sylter Rundschau vom 30. Nov. 2021) In dem in der Sylter Rundschau vom 30. November 2021 mit dem Titel „Raum für unbequeme Wahrheiten“ erschienenen Artikel, geschrieben von Frank Deppe, wird die Gästeführerin Silke von Bremen zitiert. Herrn Deppe zufolge beklagt sie die Tatsache, dass ein EVS-Kasten in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.