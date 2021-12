„Zur Eiche“ in Tinnum : Wann Olaf Jaschinski sein Traditionsrestaurant auf Sylt schließen wird

Nach monatelangen Debatten um den geplanten Abriss gibt es jetzt Klarheit: Der Inhaber des Restaurants „Zur Eiche“ in Tinnum hat am Mittwoch bekannt gegeben, wann er seinen Familienbetrieb auf Sylt endgültig dicht macht

Tinnum | Die Traditionsgaststätte „Zur Eiche“ in Tinnum wird nach Ostern 2022 schließen. Das hatte Betreiber Olaf Jaschinski auf Nachfrage von shz.de am Mittwoch mitgeteilt. Das Gebäude an der gleichnamigen Straße soll demnach abgerissen werden und Wohnungen Platz machen. Geplant sind vier Wohnhäuser mit je zwei Wohneinheiten im Bereich der Hausnummern Zur Eic...

