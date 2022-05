Landtagswahl 2022 in SH : Warum die Wahlbeteiligung auf Sylt nicht so schlecht ist, wie es scheint

Nur 30,4 Prozent Wahlbeteiligung in Kampen und noch weniger in Hörnum? Was ist da los?, fragen sich einige. Tatsächlich haben mehr Insulaner gewählt, als es auf den ersten Blick aussieht. Die Gründe.

Sylt | Kaum Interesse an der Landtagswahl in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.