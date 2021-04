Corona-Lockerungen Insel : Sylt könnte Modellregion werden - Entscheidung am Montag

Impfen, Testen und Luca-App: Am Mittwoch hatte der Kreis Nordfriesland entsprechende Konzepte beim Land Schleswig-Holstein eingereicht.

Westerland | Die Insel Sylt könnte zur sogenannten „Modellregion nördliche Westküste“ werden. Am Mittwoch seien entsprechende Anträge sowohl für den gesamten Kreis Nordfriesland, als auch gesondert für die größte deutsche Nordseeinsel beim Land Schleswig-Holstein eingereicht worden, sagte Kreissprecherin Dagmar Schulze am Donnerstag. Am Montag, 12. April, will das...

