Partys auf Sylt : Unbekannte hinterlassen Müll und leere Flaschen am Strand von Kampen

Der Müllfrevel vom Wochenende ist kein Einzelfall. Die Gemeinde appelliert an die Bürger, sich umsichtig zu verhalten.

Kampen | Müllberge, leere Bierflaschen, Scherben, Verschmutzungen und zusammengerottete Strandkörbe. Unbekannte hinterließen am Himmelfahrtswochenende ein Chaos an den Stränden Kampens. Hierbei handelt es sich allerdings um keinen Einzelfall. „Das betrifft die gesamte Insel und war auch letztes Jahr schon so. Auch Pfingsten wird wieder extrem“, erzählt Birg...

