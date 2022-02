Biike 2022 auf Sylt : Vorbereitungen für den Biike-Livestream an der Tinnum-Burg laufen

Ab 17.45 Uhr wird das Feuer auf shz.de/biike und auf der Facebook-Seite der Sylter Rundschau live und kostenlos übertragen.

Tinnum | Es sind nur noch wenige Stunden, bis es losgeht: An der Tinnum-Burg wird in diesem Jahr das einzige genehmigte Feuer auf Sylt brennen. Wie im vergangenen Jahr sind leider corona-bedingt keine Besucher zugelassen, mit dem Livestream von shz.de in Kooperation mit dem Heimat- und Kulturverein Sölring Foriining können Sie trotzdem an den Bildschirmen dabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.