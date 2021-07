Festnetz und Mobilfunk Sylt : Der Weg zu 5G: Weitere 9500 Meter Glasfaserkabel auf der Insel verlegt

Sylt ist auf dem Weg zu schnellerem Internet. Auch der neue Mobilfunkstandard 5G rückt in greifbare Nähe: Mehrere Mobilfunkanbieter bauen das Netz auf der Insel aus.

Sylt | Die Internetverbindung auf Sylt bringt viele Menschen zum Verzeifeln: Besonders zur Hauptsaison stoßen die bestehenden Verbindungen schnell an ihre Grenzen. Der Ausbau des Glasfasernetzes auf der Insel verspricht seit längerer Zeit Abhilfe. So wurden in den vergangenen Monaten 9500 Meter Glasfaserkabel inselweit verlegt. Dies teilt der Mobilfunkanb...

