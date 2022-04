Urlaub an der Nordsee : Video: Teuer, versnobt, überlaufen – Fünf Klischees über Sylt auf dem Prüfstand

Ist Sylt tatsächlich die Insel der Reichen und Schönen? Wir haben Urlauber gefragt, was an den Vorurteilen über Deutschlands beliebteste Nordseeinsel dran ist. Bei einem Punkt waren sich am Ende alle einig.

Sylt | Zu Beginn der Urlaubssaison wollten wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.