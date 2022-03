Auswirkungen des Ukraine-Kriegs : Baubranche auf Sylt stöhnt über Materialengpässe und teure Energiepreise

Als Folge von Putins Krieg in der Ukraine steigen die Kosten für Baumaterialen in ungeahnte Höhen. Die Deutsche Bauindustrie befürchtet bundesweite Baustopps. Auch auf Sylt sind Bauunternehmer in Sorge.

Sylt | Die Lage ist angespannt: Bauunternehmen in Norddeutschland – auch auf Sylt – klagen zunehmend über stark gestiegene Kosten für Baumaterialien und Dieselzuschläge bei Zulieferfirmen. Bereits wegen Corona gab es immer häufiger Engpässe, durch den Krieg in der Ukraine hat sich die Lage für die hiesigen Baufirmen nun noch einmal zusätzlich verschärft. ...

