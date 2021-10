Versteigerung in List : Sylt-Feeling für zu Hause: Strandkörbe kommen unter den Hammer

Am Samstag, 9. Oktober, versteigert die Kurverwaltung List 40 Exemplare, die im Sommer noch am Sylter Strand standen und für das richtige Nordseefeeling sorgten. Man kann auch bieten, wenn man nicht vor Ort sein kann.

List | Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – verkauft. Nach einer wetterbedingten Pause im vergangenen Jahr versteigert die Kurverwaltung List auf Sylt in diesem Jahr wieder Strandkörbe aus ihrem aktuellen Bestand. Am Samstag, 9. Oktober, findet von 17.30 bis 19 Uhr die sowohl bei den Syltern als auch bei den Gästen so beliebte Strandkorbversteigerung statt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.