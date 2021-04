22-Jährige ist tot : Facebook-Community trauert um zuvor auf Sylt vermisste Frau

Nachdem die menschlichen Überreste der Frau in Norwegen gefunden wurden, sind die Menschen auf der Insel bewegt.

Sylt/Tvedestrand | Nur rund zwei Stunden nach der Bekanntgabe, dass die menschlichen Überreste einer zuvor auf Sylt vermissten Frau in Norwegen gefunden worden waren, nahmen zahlreiche Menschen Anteil an dem tragischen Ende der monatelangen Suche. Die 22-Jährige war nach ihrem ersten Arbeitstag in einem Sylter Luxushotel verschwunden. Am 2. Oktober war sie zum letzte...

