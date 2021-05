Am Westerländer Strand : Vermisste 82-Jährige auf Sylt leblos aus dem Wasser geborgen

Nach Informationen der Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Sylt | Im Fall der auf Sylt vermissten 82-jährigen Urlauberin gibt es nun traurige Gewissheit: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei die Frau am Mittwochabend leblos aus dem Wasser am Westerländer Strand geborgen worden. Es würden jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen. Weiterlesen: 82-jährige Urlauberin auf Sylt vermisst Nach der...

