Großeinsatz auf Sylt : Nach vier Stunden Suche: Vermisste Siebenjährige wird nahe der Sansibar gefunden

Rund vier Stunden lang wurde das Mädchen aus Süddeutschland mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften gesucht. Sie konnte unversehrt zu ihren Eltern zurückgebracht werden.

Westerland | Am frühen Montagabend, 23. August, waren die Sirenen in der Westerländer Innenstadt nicht zu überhören: Zahlreiche Fahrzeuge und Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr, Polizei sowie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren im Einsatz, um nach einer Siebenjährigen zu suchen. Weiterlesen: Zwei betrunkene 29 und 24-Jährige klettern auf riesigen Kran in...

