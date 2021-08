In Westerland und List : Verbrauch steigt: Sylt baut Trinkwasserversorgung aus

EVS baut neue Wasserbehälter in Westerland und List. Jährlich werden auf der Insel 2600 Millionen Liter Trinkwasser verbraucht.

Sylt | Die Sylter und ihre Gäste verbrauchen immer mehr Trinkwasser. Um dem steigenden Bedarf zu decken und alle Verbraucher auf der Insel jederzeit verlässlich mit Trinkwasser versorgen zu können, erweitert die Energieversorgung Sylt (EVS) die Kapazitäten in Westerland und List: Auf dem EVS-Gelände am Bahnweg in Westerland wird derzeit ein neuer Trinkwasser...

