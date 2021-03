Vandalen auf Sylt : Unbekannte zerstören Scheiben von sieben Autos

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag waren die Vandalen in der Westerländer Innenstadt unterwegs.

Westerland | Unbekannte haben die Scheiben bei sechs Autos und einem Transporter in Westerland zerstört. Die unbekannten Täter waren in der Nacht zum Dienstag in der Innenstadt unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei sechs Fahrzeugen hatten sie das Glas demnach komplett zerstört, bei einem nur beschädigt. Gestohlen hätten die Täter abe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.