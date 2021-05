Feiertag auf Sylt : Pfingsten 2021: (Schlecht-Wetter-)Tipps für die Insel

Endlich drei Tage frei oder sogar ein längerer Urlaub – das Pfingstwochenende steht vor der Tür. Die Wetteraussichten sind nicht sehr einladend: Viel Sturm, Regen und wenig Sonnenschein. Shz.de hat Tipps zusammengestellt.

Sylt | Zu Pfingsten in der Sonne am Strand liegen, abends bei einem lauen Lüftchen draußen sitzen oder im Garten frühstücken. So in etwa hätte man die Feiertage im letzten Jahr verbringen können. 2021 vermiest das Wetter allerdings die frühsommerliche Stimmung: Wind, viel Wolken und lediglich ein paar Sonnenstunden am Pfingstsonntag lautet der Wetterbericht....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.