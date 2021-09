Urlaub auf Sylt : Freie Betten auf der Insel: So gut ist Sylt in den Herbstferien gebucht

Die Nachfrage nach Hotels und Ferienwohnungen hat bundesweit stark angezogen – auch auf Sylt. Wer im September und Oktober eine Bleibe auf der Insel sucht, sollte sich beeilen. Nur an wenigen Orten sind noch Betten frei.

Sylt | In wenigen Tagen starten Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in die Herbstferien. Die meisten Betten auf der Insel sind auch jetzt schon und teilweise bis Ende Oktober belegt. Auf die Buchungslage der Hotels und Ferienwohnungen auf Sylt scheinen sich die Ferienzeiten demnach in diesem Jahr nicht auszuwirken. In den Fußgängerzonen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.